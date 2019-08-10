Футбол
Сегодня «Зенит» встретится с «Динамо» в МосквеGazeta.SPb 02:28
"Динамо" нового Чемпионата России серьезно отличается от команды прошлого сезона — московский клуб принял в состав 10 новых футболистов, что является рекордом этого лета в лиге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Авто
Что будет, если поставить колеса с большим вылетом - вы точно знаете?
Вылетом называется расстояние между срединной плоскостью колеса и поверхностью, которой колесный диск примыкает к ступице.
Обновлено в 02:16
Космос
Вокруг звезды Тигардена вращаются похожие на Землю экзопланеты
Израильские специалисты рассказали, что вокруг красного карлика, называемого звездой Тигардена, вращаются планеты, напоминающие Землю.
Обновлено в 05:20
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено 08 августа в 06:30
Авто
Назван топ-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ
Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10 924 единицы.
Обновлено в 00:42
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилей
На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.
Обновлено в 00:48
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Политика
СМИ рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина и Меркель
Автор статьи, размещенной изданием, отмечает, что Зеленский, являющийся популистом, верит, что его талант убеждения выше и эффективнее всех вместе взятых дипломатов.
Обновлено в 05:05
Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
Обновлено в 04:45
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции
Обновлено в 04:08
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек
Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Кино
Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 05:07
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено вчера в 20:15