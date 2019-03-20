Футбол
«Динамо» примет «Локомотив» в ХимкахВести.Ru 08:14
Матч 21 тура российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и "Локомотивом" пройдет 30 марта в Химках. Поле новой динамовской арены по-прежнему не готово для проведения встреч чемпионата страны.
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Мейтин: «Не исключаю, что „Динамо“ примет „Локомотив“ на новом стадионе»
ProstoProSport18 марта в 06:47
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