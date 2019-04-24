Футбол
«Динамо» прилетело в Петербург на игру с «Зенитом» без РаушаПетербургский дневник вчера в 19:42
Всего в петербург прилетело 19 футболистов столичного клуба. Матч 25-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится 24 апреля на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.
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Политика
Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского
Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
В Астрахани прошла встреча делегаций государств Каспийского региона
В Астрахани состоялась встреча делегаций оборонных ведомств РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, в рамках которой военнослужащие обсудили ход выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Власти Сирии восстановили инфраструктуру в Пальмире
Обновлено вчера в 22:03
Хоккей
«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Щелково происходит тление на мусорном полигоне
Обновлено в 00:18
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Авто
Hyundai выводит на российский рынок «заряженный» хэтчбек i30 N
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Уникальную антиторпеду разработали в России
Обновлено в 00:02
Гаджеты
Число пользователей Snapchat снова растет
Число пользователей Snapchat медленно, но неуклонно растет.
Обновлено в 00:00
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено вчера в 04:09
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено вчера в 04:38
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
Самое удивительное, что Юлия Началова за много лет до своей смерти знала, что 16 марта 2019 года будет для нее роковой датой.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено вчера в 18:56
Наука
Физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок
Ученые-физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56