«Динамо» прилетело в Петербург на игру с «Зенитом» без РаушаПетербургский дневник вчера в 19:42

Всего в Петербург прилетели 19 футболистов столичного клуба. Матч 25-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится 24 апреля на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.

«Динамо» прилетело в Петербург на игру с «Зенитом» без Рауша

Спорт день за днем

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Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Политика Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.

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Общество В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.

Происшествия В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.

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Гаджеты Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.

Авто Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.

Экономика ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Общество Автор поста о Путине первым оштрафован за неуважение к власти Жителя Малой Вишеры Новгородской области первым в России оштрафовали по новому закону о «неуважении к власти».

Экономика «Галактика» расширяет производство в Ленинградской области 24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.

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Политика Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Экономика Сбербанк станет совладельцем Rambler Group Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

Энергетика У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.