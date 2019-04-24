Футбол

«Динамо» прилетело в Петербург на игру с «Зенитом» без РаушаПетербургский дневник вчера в 19:42

Зенит — Динамо
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Всего в петербург прилетело 19 футболистов столичного клуба. Матч 25-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится 24 апреля на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.
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