Футбол
«Динамо» прилетело в Петербург на игру с «Зенитом» без РаушаПетербургский дневник вчера в 19:42
Всего в петербург прилетело 19 футболистов столичного клуба. Матч 25-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится 24 апреля на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.
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Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
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Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
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Хоккей
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"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
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Футбол
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
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Наука
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Американская компания MagniX, занимающаяся разработкой авиационных электромоторов, заключила с канадским авиаперевозчиком Harbour Air контракт на переделку поршневых гидросамолетов de Havilland DHC-2 Beaver в электрические.
Обновлено вчера в 06:10
Энергетика
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Хоккей
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Обновлено вчера в 15:55
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Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
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Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
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