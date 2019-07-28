Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может перейти в «Динамо». В настоящее время в России идет подробное обсуждение сделки, сообщает журналист Sky Sport Germany Марк Бехренбек. Летом 2017 года Филипп перешел в «Боруссию» из «Фрайбурга» за 20 млн евро.

Энергетика Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.

Футбол Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Происшествия В Москве госпитализировали Алексея Навального 24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

Политика Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию В Молдавии сняли запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года.

Футбол Эмери объяснил, почему Езил и Колашинац пропустили матч «Арсенала» с «Лионом» Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о том, что помешало хавбеку команды Месуту Езилу и защитнику Сеаду Колашинацу принять участие в товарищеском матче против "Лиона" (1:2) в рамках предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс".

Политика На Украине решили реформировать СБУ «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Футбол В интернете появилось видео, как Месси танцует на Ибице В интернете появилось видео с отдыха нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Ибице.

Политика Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной».

Футбол Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора.

Технологии ИРНИТУ присоединился к Хартии о цифровизации образовательного пространства Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков в числе 27 ректоров российских университетов подписал Хартию о цифровизации образовательного пространства, которая содержит единые принципы формирования рынка IT-решений для вузов и будет способствовать их сетевому взаимодействию и распространению лучших цифровых практик.

Происшествия Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

Экономика Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов Самый большой прирост доходов от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году получили бюджеты Московской области (+2,13 миллиарда рублей), Волгоградской области (+543,34 миллиона рублей) и Свердловской области (+489,3 миллиона рублей).

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.