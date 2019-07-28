Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» ФилиппаSports.ru 27 июля в 11:39
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может перейти в «Динамо». В настоящее время в России идет подробное обсуждение сделки, сообщает журналист Sky Sport Germany Марк Бехренбек. Летом 2017 года Филипп перешел в «Боруссию» из «Фрайбурга» за 20 млн евро.
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Форвард дортмундской «Боруссии» Филипп близок к переходу в московское «Динамо»
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