Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» ФилиппаSports.ru 27 июля в 11:39
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может перейти в «Динамо». В настоящее время в России идет подробное обсуждение сделки, сообщает журналист Sky Sport Germany Марк Бехренбек. Летом 2017 года Филипп перешел в «Боруссию» из «Фрайбурга» за 20 млн евро.
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«Динамо» близко к покупке форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа за 20 млн евро
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Источник: «Динамо» заплатит 20 миллионов евро за форварда дортмундской «Боруссии»
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