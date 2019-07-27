Футбол
«Динамо» нацелилось на нападающего дортмундской «Боруссии»Lenta.ru 17:14
В июле сообщалось, что еще один футболист «Боруссии» Андре Шюррле также может продолжить карьеру в чемпионате России. Претендентами на игрока назывались столичные «Спартак» и «Локомотив». Филипп выступает за «Боруссию» с 2017 года.
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