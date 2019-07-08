Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18

Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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В Германии сообщили, что «Динамо» предлагает за хавбека «Ганновера» 6 млн евро

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«Динамо» готово заплатить 6 млн евро за полузащитника из второй Бундеслиги

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«Динамо» может заплатить € 6 млн за бразильского защитника «Ганновера» Уолеса

Чемпионат12:05

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Sports.ru11:18
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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Скончался режиссер Владимир Златоустовский

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Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы

Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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