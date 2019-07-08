Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18
Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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Музыка
Пугачева подарила Шнурову песню
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено 06 июля в 13:38
Политика
В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»
Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Обновлено в 10:21
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри крестили сына Арчи
6 июля в частной часовне Виндзорского замка прошли крестины сына Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено 06 июля в 11:57
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»
Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Футбол
Двое игроков «Ротора» могут пополнить «Новосибирск»
Как стало известно «Матч ТВ», на сборе «Новосибирска» в Подмосковье находится бывший полузащитник «Оренбурга» Алексей Друзин.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Авто
УАЗ «Патриот» с автоматом получит обновленный мотор
Обновлено в 07:16
Гаджеты
AMD лишила Navi поддержки технологии CrossFire
Обновлено в 08:07
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Общество
В понедельник в Петербурге ожидается гроза
Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами – грозы. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Авто
«Рольф» увеличил продажи на 6% в I полугодии
Сервисные станции компании «Рольф» во II квартале провели обслуживание и ремонт автомобилей в объеме 770 500 нормочасов (без учета внутренних заказ-нарядов), добившись роста выработки на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество
«Макдоналдс» в России могут оштрафовать из-за шестирублёвого соуса
Санкт-Петербургское управление ФАС признало компанию виновной в нарушении закона о рекламе. А причиной всему стал обычный соус за 6 рублей.
Обновлено в 11:51
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Политика
На Украине возбудили дело о госизмене из-за телемоста с Россией
Против украинского телеканала NewsOne возбудили дело о госизмене из-за телемоста с Россией.
Обновлено в 09:05