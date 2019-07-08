Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18

Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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В Германии сообщили, что «Динамо» предлагает за хавбека «Ганновера» 6 млн евро

Советский спорт11:40

«Динамо» готово заплатить 6 млн евро за полузащитника из второй Бундеслиги

Sport24.ru11:13

«Динамо» готово заплатить 6 млн евро за игрока второй Бундеслиги

Евро-футбол.ру11:44

«Динамо» может заплатить € 6 млн за бразильского защитника «Ганновера» Уолеса

Чемпионат12:05

Bild: «Динамо» может заплатить 6 миллионов евро за полузащитника «Ганновера»

Спорт-Экспресс11:45

В Германии утверждают, что «Динамо» заплатит 6 миллионов евро за полузащитника «Ганновера»

Sport.ru12:58

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Sports.ru11:18
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Политика

Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год

Обновлено в 10:37
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310 лет назад Петр I разгромил шведов в Полтавской битве

Обновлено в 03:37
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Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
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В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Политика

На Украине возбудили дело о госизмене в связи с телемостом

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с намерением телеканала NewsOne провести неполитический телемарафон "Надо поговорить" между украинцами и россиянами, в ходе которого планировалось, чтобы простые люди их двух стран, не политики, поговорили о насущных проблемах.
Обновлено в 07:48
Здоровье

Положение о паллиативной помощи утвердили два министерства

Более детально правила оказания паллиативной помощи прописаны во вступающем в силу приказе Минздрава и Минтруда.
Обновлено в 00:30
Кино

Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»

Обновлено в 10:03
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Сына Михаила Музраева обвиняют в неповиновении сотрудникам ФСБ

Обновлено в 12:50
Политика

Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве

Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Экономика

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Чемпионат» и Оkko Спорт запустили шоу про английскую Премьер-лигу

«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад

Суд в Курске обязал Минфин выплатить местному жителю более 2 млн рублей за клад с царскими монетами, который он нашел на своем участке.
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Xiaomi патентует перископическую камеру для следующего флагмана

Обновлено в 06:07
Футбол

Сутормин подписал контракт с «Зенитом»

Обновлено в 13:05
Политика

Кадыров обругал грузинского журналиста, обругавшего Путина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал поступок грузинского журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире телеканала «Рустави 2», в самом начале программы «P.S.», высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей с использованием нецензурной лексики.
Обновлено в 13:35
Наука

Российские ученые обнаружили следы фотонов темной материи

Обновлено в 12:23
Общество

Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте

В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
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