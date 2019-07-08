Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18
Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40
Экономика
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Футбол
Фанаты «Реала» оскорбляли Бэйла после его прибытия на базу клуба
Ранее появилась информация, что у "Реала" нет предложений по Бэйлу, и клуб понимает, что несмотря на желание Зинедина Зидана его будет достаточно сложно продать.
Обновлено в 21:20
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Общество
Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: звезды обещают отличное настроение
Начало недели будет сумбурным, поэтому, чтобы избежать казусов, сначала вам следует оценить ситуацию, извлечь самое важное из нее, а только потом принимать решение: нужно ли вам что-то делать или можно без этого обойтись.
Обновлено 06 июля в 01:30
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено в 13:15
Политика
Береговая охрана США сообщила о хакерской атаке на систему судна
Береговая охрана США сообщила о хакерской атаке на компьютерную систему одного из судов и порекомендовала экипажам обновить антивирусное программное обеспечение, сказано в Предупреждении о мерах безопасности на море.
Обновлено в 22:16
Наука
Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка
Обновлено в 17:53
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Здоровье
В Башкирии у ребенка выявили инфекцию, поражающую мозг
В Башкирии у ребенка в возрасте до 14 лет выявили энтеровирусный менингит.
Обновлено в 21:26
Политика
Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией
Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Авто
«Рольф» показал рост во 2 квартале на фоне падающего рынка
Компании удалось добиться роста по всем ключевым показателям на фоне продолжающего падения автомобильного рынка, сообщает пресс-служба «Рольфа».
Обновлено в 10:05
Политика
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США
Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
Обновлено в 19:01
Общество
Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено в 22:22
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.
Обновлено в 18:38
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено в 17:14
Политика
Володин рассказал о нарушении ПА ОБСЕ в отношении российской делегации
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о нарушениях, допущенных Парламентской ассамблеей ОБСЕ в отношении российской делегации.
Обновлено в 10:24
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03