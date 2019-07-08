Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18

Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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В Германии сообщили, что «Динамо» предлагает за хавбека «Ганновера» 6 млн евро

Советский спорт11:40

«Динамо» готово заплатить 6 млн евро за полузащитника из второй Бундеслиги

Sport24.ru11:13

Bild: «Динамо» может заплатить 6 миллионов евро за полузащитника «Ганновера»

Спорт-Экспресс11:45

В Германии утверждают, что «Динамо» заплатит 6 миллионов евро за полузащитника «Ганновера»

Sport.ru12:58

«Динамо» может заплатить € 6 млн за бразильского хавбека «Ганновера» Уолеса

Чемпионат12:05

СМИ: «Динамо» готово заплатить 6 миллионов евро за игрока «Ганновера»

Матч ТВ13:40

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Sports.ru11:18
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

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Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
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В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
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Фанаты «Реала» оскорбляли Бэйла после его прибытия на базу клуба

Ранее появилась информация, что у "Реала" нет предложений по Бэйлу, и клуб понимает, что несмотря на желание Зинедина Зидана его будет достаточно сложно продать.
Обновлено в 21:20
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Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли

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Начало недели будет сумбурным, поэтому, чтобы избежать казусов, сначала вам следует оценить ситуацию, извлечь самое важное из нее, а только потом принимать решение: нужно ли вам что-то делать или можно без этого обойтись.
Обновлено 06 июля в 01:30
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«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Обновлено в 13:15
Политика

Береговая охрана США сообщила о хакерской атаке на систему судна

Береговая охрана США сообщила о хакерской атаке на компьютерную систему одного из судов и порекомендовала экипажам обновить антивирусное программное обеспечение, сказано в Предупреждении о мерах безопасности на море.
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Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

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Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
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В Башкирии у ребенка выявили инфекцию, поражающую мозг

В Башкирии у ребенка в возрасте до 14 лет выявили энтеровирусный менингит.
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Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
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Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
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«Рольф» показал рост во 2 квартале на фоне падающего рынка

Компании удалось добиться роста по всем ключевым показателям на фоне продолжающего падения автомобильного рынка, сообщает пресс-служба «Рольфа».
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Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США

Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
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Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
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Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией

Обновлено в 22:22
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Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции

Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
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Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
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В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
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В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.
Обновлено в 18:38
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено в 17:14
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Володин рассказал о нарушении ПА ОБСЕ в отношении российской делегации

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о нарушениях, допущенных Парламентской ассамблеей ОБСЕ в отношении российской делегации.
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
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Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

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