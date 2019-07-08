Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18

Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Sports.ru11:18
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
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