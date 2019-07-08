Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18
Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
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По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
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В небе над Петербургом появилась двойная радуга
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В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
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Управление ФАС по Петербургу признало дочернюю компанию «Макдоналдса» нарушившей закон о рекламе.
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