Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» УоласаSports.ru 11:18

Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов. 24-летним бразильцем, в частности, интересуется «Динамо», сообщает RTL.de со ссылкой на Bild.
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В Германии утверждают, что «Динамо» заплатит 6 миллионов евро за полузащитника «Ганновера»

Sport.ru12:58

«Динамо» готово заплатить 6 млн евро за полузащитника из второй Бундеслиги

Sport24.ru11:13

СМИ: «Динамо» готово заплатить 6 миллионов евро за игрока «Ганновера»

Матч ТВ13:40

В Германии сообщили, что «Динамо» предлагает за хавбека «Ганновера» 6 млн евро

Советский спорт11:40

«Динамо» может заплатить € 6 млн за бразильского защитника «Ганновера» Уолеса

Чемпионат12:05

Bild: «Динамо» может заплатить 6 миллионов евро за полузащитника «Ганновера»

Спорт-Экспресс11:45

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Sports.ru11:18
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
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Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

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Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
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Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в Киеве

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Происшествия

Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
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Происшествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

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Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

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Добыча нефти в США побила новый рекорд

Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.
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На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
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Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
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Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
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Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Энергетика

Кризис грязной нефти в России оставляет шрамы на Транснефти

Компания столкнулась с необходимостью выплаты компенсаций и проведения реформ Самые масштабные за несколько десятилетий перебои в поставках нефти из России, которые практически не навредили европейскому рынку, в отличие от российского оператора трубопровода.
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The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика

СНБО Украины раздал «секретные» поручения из-за телемоста

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено в 14:25
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
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Политика

Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии

Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал ухо школьнику

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Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Обновлено в 08:05
Авто

Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce

Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено в 10:25
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
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Политика

В центре Тбилиси начались столкновения

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Общество

Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг

Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
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Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
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