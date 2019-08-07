Футбол
«Динамо» предложило за танзанийского нападающего 10 миллионов евроSport.ru 06:59
Руководство бело-голубых обратило внимание на нападающего из Танзании и бельгийского Генка Мбване Саммате. Динамо предложило за Саммате 10 миллионов евро. Игроком интересуются также несколько клубов из Франции.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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