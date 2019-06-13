Футбол

«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за ТашаеваSports.ru 08:39

«Спартак» предложение пока не принял. Прошлым летом красно-белые купили Ташаева у «Динамо» за отступные в размере 1,5 миллиона евро.
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«Динамо» готово заплатить «Спартаку» за Ташаева 2 млн евро

Sport24.ru08:28

«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева

Спорт БИЗНЕС Online09:44

СМИ: «Динамо» хочет купить Ташаева у «Спартака»

Матч ТВ09:11

СМИ: «Динамо» хочет купить Ташаева у «Спартака»

Sportbox.RU09:11

СМИ: «Динамо» готово заплатить 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева

Советский спорт08:31

«Динамо» предложило 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева

ProstoProSport09:46

«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева

Sports.ru08:39
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика

В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова

Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Общество

На Украине разрешили перевязывать красной лентой только торты Roshen

Кондитерская корпорация Roshen добилась права перевязывать свои торты красной лентой.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Состояние Бари Алибасова не улучшается

Состояние Бари Алибасова не улучшается Артист по-прежнему находится в реанимации.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Политика

МВД Великобритании подписало запрос об экстрадиции Ассанжа в США

МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы Как заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид 13 июня в интервью радио BBC, он подписал запрос минюста США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Америку.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Футбол

Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДО

Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Политика

Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак

Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.
Обновлено в 11:05
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Происшествия

Мужчина из-за собаки подрался с медведем

Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Крупная пробка образовалась на КАД из-за массового ДТП

На внешнем кольце КАД в Петербурге образовалась большая пробка. Причиной стала массовое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:45
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Происшествия

Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Общество

В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя

По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Авто

Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e

Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
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Александр Михайлович Ташаев
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Российский футболист, полузащитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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