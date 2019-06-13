Футбол
«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за ТашаеваSports.ru 08:39
«Спартак» предложение пока не принял. Прошлым летом красно-белые купили Ташаева у «Динамо» за отступные в размере 1,5 миллиона евро.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова
Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Общество
На Украине разрешили перевязывать красной лентой только торты Roshen
Кондитерская корпорация Roshen добилась права перевязывать свои торты красной лентой.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Состояние Бари Алибасова не улучшается
Состояние Бари Алибасова не улучшается Артист по-прежнему находится в реанимации.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Политика
МВД Великобритании подписало запрос об экстрадиции Ассанжа в США
МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы Как заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид 13 июня в интервью радио BBC, он подписал запрос минюста США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Америку.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Футбол
Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДО
Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Политика
Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак
Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.
Обновлено в 11:05
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Происшествия
Мужчина из-за собаки подрался с медведем
Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Крупная пробка образовалась на КАД из-за массового ДТП
На внешнем кольце КАД в Петербурге образовалась большая пробка. Причиной стала массовое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:45
Общество
Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Происшествия
Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова
Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30