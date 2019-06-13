Футбол

«Динамо» предложило 2 млн евро «Спартаку» за ТашаеваProstoProSport 09:46

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо». Как сообщает Sport24, руководство бело-голубых предложило красно-белым 2 миллиона евро за 24-летнего хавбека.
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«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева

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