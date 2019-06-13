Футбол
«Динамо» предложило 2 млн евро «Спартаку» за ТашаеваProstoProSport 09:46
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо». Как сообщает Sport24, руководство бело-голубых предложило красно-белым 2 миллиона евро за 24-летнего хавбека.
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Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
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Обновлено в 08:37
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Кино
Культовый мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
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Обновлено 11 июня в 23:33
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Амбулаторные онкологические центры появятся в Приморье
Информатизация затронет каждое медицинское учреждение в Приморье, все учреждения здравоохранения будут оснащены компьютерной техникой.
Обновлено в 03:59
Происшествия
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Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
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Космос
Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию
Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году создать и отправить на орбиту собственную станцию для проведения экспериментов в условиях микрогравитации, сообщил в четверг журналистам глава космического агентства доктор Кайласавадиву Сиван.
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Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
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Авто
Появились первые фотографии четырехдверной BMW 8 Series
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Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
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