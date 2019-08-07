Футбол

«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»Евро-футбол.ру 06:07

Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe. "Бело-голубые" уже вступили в переговоры с бельгийским клубом по трансферу 26-летнего танзанийского игрока.
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«Динамо» предложило «Генку» €10 млн за танзанийского форварда Саматту

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Источник: «Динамо» предлагает 10 миллионов евро за нападающего «Генка»

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