Футбол
«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»Евро-футбол.ру 06:07
Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe. "Бело-голубые" уже вступили в переговоры с бельгийским клубом по трансферу 26-летнего танзанийского игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя
В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Ингушетии после ликвидации боевика отменили режим КТО
Обновлено в 03:24
Происшествия
МВД выясняет причины пожаров в лесах Красноярского края
Обновлено в 05:55
Музыка
Последняя песня Вилли Токарева была посвящена Кадырову
Одна из последних песен шансонье Вилли Токарева была посвящена Чечне и ее главе Рамзану Кадырову.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
Обновлено в 05:20
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Памфилова: ЦИК предложит изменения по системе сбора подписей
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после окончания ближайшей избирательной кампании, процедура сбора подписей в поддержку кандидатов может быть изменена.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Боевики убили двух военных в Иране
Два члена элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были убиты в ходе столкновения с боевиками в приграничном с Турцией районе Маку.
Обновлено в 05:55
Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду
Глава селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул команду.
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье
В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму
Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой «дачной амнистии»
Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, новые нормы затрагивают только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, напомнили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 01:00
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Абрикос назван самым полезным фруктом
Обновлено в 06:22
Происшествия
В петербургском «Пулково» задержали эксгибициониста
В аэропорту «Пулково» за совершение развратных действий задержали пассажира рейса Симферополь — Петербург.
Обновлено в 06:45
Общество
Фестиваль Meat&Beat пройдет в Парке Горького в выходные
Обновлено в 05:38
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Экономика
Ростовская область поучится у Татарстана созданию экономических зон
Ростовская область может поучиться у Татарстана динамике развития бизнеса и созданию новых зон экономического развития на основе цифровой экономики, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Соцсети покорил двойник Брэда Питта, занимающийся строительством
Соцсети покорил мужчина, который внешне похож на актера Брэда Питта.
Обновлено вчера в 13:27