Футбол
«Динамо» поздравил хавбека клуба с рождением ребенкаГазета.Ru 05:02
Хавбек московского "Динамо" Федор Черных стал отцом, передает "Советский спорт". Как сообщает официальный твиттер московской команды, у 28-летнего литовца родился сын.
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Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале
Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
«Фламенго» объявил о назначении нового главного тренера
Главный тренер Жорже Жезуш возглавил бразильский "Фламенго". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:00
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Теннис
Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс
Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Двое мирных жителей ранены в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Глава МИД Франции посетил Чернобыль
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль.
Обновлено в 04:05
Политика
МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает информагентство AGI.
Обновлено в 05:06
Политика
Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США
Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты
Как минимум 1 млн компьютеров страдают от главной уязвимости Windows
В компании недавно выпустили патчи, закрывающие уязвимость в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»
Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Политика
На выборах губернатора Петербурга от ЛДПР выступит Олег Капитанов
Бумаги уже подали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, он выступил как самовыдвиженец; бывший омбудсмен Игорь Михайлов; глава муниципального округа Южно-Приморский Андрей Алескеров, он представляет партию «Патриоты России»; глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Павел Созинов и представитель «Гражданской силы» врач Владимир Григорьев.
Обновлено в 03:59
Происшествия
После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов
По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Общество
Жители Тамбовской области любят готовить окрошку на кефире
Тамбовчане предпочитают окрошку на кефире, и в этом их отличие от жителей большинства других регионов страны, где национальное летнее блюдо любят готовить с квасом.
Обновлено 30 мая в 13:30
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06