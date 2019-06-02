Футбол

«Динамо» поздравил хавбека клуба с рождением ребенкаГазета.Ru 05:02

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Хавбек московского "Динамо" Федор Черных стал отцом, передает "Советский спорт". Как сообщает официальный твиттер московской команды, у 28-летнего литовца родился сын.
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«Динамо» поздравил хавбека клуба с рождением ребенка

Газета.Ru05:02

«Динамо» поздравило Черных с рождением первенца

Спорт-Экспресс04:49
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