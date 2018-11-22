Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.

«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов

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