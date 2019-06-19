Футбол

Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитникаREGNUM 06:13

Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника Ивана Ордеца. Об этом 19 июня сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что московский клуб подписал контракт с Ордецом, рассчитанный на три года.
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«Шахтер» поблагодарил Ордеца, перешедшего в московское «Динамо»

Sport24.ru07:24

Ордец перешел в московское «Динамо» (фото)

Советский спорт05:21

Стала известна зарплата Ордеца в «Динамо»

Чемпионат05:36

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

РИА Новости05:12

Московское «Динамо» подписало украинского защитника Ордеца

Спорт-Экспресс05:02

«Шахтер» поблагодарил защитника, перешедшего в московское «Динамо»

Матч ТВ07:33

«Динамо» подтвердило переход украинского защитника Ордеца. Он будет получать 1 млн евро в год

Sports.ru04:35
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика

Следователи по делу MH17 попросят РФ допросить подозреваемых

Совместная следственная группа (ССГ) попросит Россию допросить подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом.
Обновлено в 08:12
Происшествия

МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:38
Общество

В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Политика

Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17

Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева

На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.
Обновлено в 07:35
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Ленсоветовском загорелся деревянный ангар

В городском управлении МЧС «Форпосту» уточнили, что возгорание произошло в деревянном ангаре на площади 100 квадратных метров.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Шепелева затравили после выхода телепередач о Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на травлю, которая открылась после выхода в эфир телепрограмм, посвященных годовщине смерти певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 06:45
Политика

Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины

Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками

Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Музыка

Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома

Известный британский музыкант Эд Ширан опубликовал список песен из своей новой пластинки.
Обновлено в 02:25
Космос

«Роскосмос» уточнил время возвращения экипажа МКС

Обновлено в 09:09
Здоровье

Как спастись от укусов ядовитых черных вдов, рассказали ученые

Ранее сообщалось, что ядовитые черные вдовы заполонили Москву.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Госдума поддержала новый этап «дачной амнистии»

Прежняя "дачная амнистия" действовала в течение 13 лет и прекратила свое действие 1 марта нынешнего года.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Возрождение подводных сил Черноморского флота завершено – власти

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели

Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00
Политика

В Харькове улице вернут имя Жукова

Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторое нарушение.
Обновлено в 09:38
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Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины.
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