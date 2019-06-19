Футбол
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитникаREGNUM 06:13
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника Ивана Ордеца. Об этом 19 июня сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что московский клуб подписал контракт с Ордецом, рассчитанный на три года.
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Политика
Следователи по делу MH17 попросят РФ допросить подозреваемых
Совместная следственная группа (ССГ) попросит Россию допросить подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом.
Обновлено в 08:12
Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Общество
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Политика
Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева
На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.
Обновлено в 07:35
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Ленсоветовском загорелся деревянный ангар
В городском управлении МЧС «Форпосту» уточнили, что возгорание произошло в деревянном ангаре на площади 100 квадратных метров.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Шепелева затравили после выхода телепередач о Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на травлю, которая открылась после выхода в эфир телепрограмм, посвященных годовщине смерти певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 06:45
Политика
Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины
Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками
Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Музыка
Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома
Известный британский музыкант Эд Ширан опубликовал список песен из своей новой пластинки.
Обновлено в 02:25
Космос
«Роскосмос» уточнил время возвращения экипажа МКС
Обновлено в 09:09
Здоровье
Как спастись от укусов ядовитых черных вдов, рассказали ученые
Ранее сообщалось, что ядовитые черные вдовы заполонили Москву.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
Обновлено в 03:25
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Госдума поддержала новый этап «дачной амнистии»
Прежняя "дачная амнистия" действовала в течение 13 лет и прекратила свое действие 1 марта нынешнего года.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели
Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00
Политика
В Харькове улице вернут имя Жукова
Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторое нарушение.
Обновлено в 09:38