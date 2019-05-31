Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»Газета.Ru 18:17
Стало известно, во сколько московскому "Динамо" обошелся трансфер полузащитника сборной Польша Себастьяна Шиманьского из "Легии", сообщает "Советский спорт". По информации Sport.pl, продажа Шиманьского принесла польскому клубу рекордную выручку - €5,5 млн.
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