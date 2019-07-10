Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем КабореРИА Новости вчера в 13:05
Руководство московского футбольного клуба "Динамо" подписало контракт с полузащитником Шарлем Каборе, сообщил заместитель генерального директора по спортивным вопросам столичной команды Роман Орещук. Каборе перешел в "Динамо" из "Краснодара", где играл с 2015 года.
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Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю.
— Роман Орещук, футболистSports.ru вчера в 12:58
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