Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем КабореРИА Новости 13:05
Руководство московского футбольного клуба "Динамо" подписало контракт с полузащитником Шарлем Каборе, сообщил заместитель генерального директора по спортивным вопросам столичной команды Роман Орещук. Каборе перешел в "Динамо" из "Краснодара", где играл с 2015 года.
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Авто
В Hyundai рассказали о новом пикапе
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Экономика
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года
Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
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Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»
Перезапуск долгожданного проекта произойдет осенью 2019 года на СТС. Съемки уже начались, телеведущая отправилась во Францию.
Обновлено в 11:59
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
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Футбол
Перепалка Кикнадзе с болельщиками. Как это было
Гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе весь вечер отбивался от претензий болельщиков – досталось и игрокам, а экс-полузащитнику команды Дмитрию Тарасову пригрозили судом.
Обновлено в 08:45
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
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Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Беременные жительницы Красноярска отравились арбузами
Обновлено в 04:00
Происшествия
Американскую женщину-ученого нашли мертвой в пещере на Крите
Обновлено вчера в 10:51
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Футбол
Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Технологии
Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных
Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей более своих пользователей.
Обновлено в 16:43
Спорт
Natus Vincere вышли на The International впервые за три года
Natus Vincere победили Winstrike со счетом 3:0 в гранд-финале СНГ-квалификации на The International.
Обновлено в 14:30
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
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Медведчук рассказал о предательстве Януковича
В июне в интервью изданию «Би-би-си Украина» Медведчук отметил, что Янукович никогда не действовал в интересах Москвы.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками
«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 14:09