Футбол

«Динамо» подписало контракт с Шарлем КабореРИА Новости 13:05

Руководство московского футбольного клуба "Динамо" подписало контракт с полузащитником Шарлем Каборе, сообщил заместитель генерального директора по спортивным вопросам столичной команды Роман Орещук. Каборе перешел в "Динамо" из "Краснодара", где играл с 2015 года.
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