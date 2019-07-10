Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем КабореРИА Новости 13:05
Руководство московского футбольного клуба "Динамо" подписало контракт с полузащитником Шарлем Каборе, сообщил заместитель генерального директора по спортивным вопросам столичной команды Роман Орещук. Каборе перешел в "Динамо" из "Краснодара", где играл с 2015 года.
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Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе
ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
Обновлено в 14:00
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Обновлено в 11:24
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Футбол
Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Ростов» подписал контракт с нападающим «Локомотива»
Обновлено в 12:05
Политика
Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге
Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.
Обновлено в 13:32
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 9,5 млн баррелей и на 5 июля составили 458,99 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Обновлено в 13:15
Политика
Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Nintendo презентовала портативную консоль Switch Lite
Компания Nintendo анонсировала на официальном сайте выход новой портативной консоли, которая получила название Switch Lite.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
СБУ заявило о разоблачении шпиона с российским гражданством
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ), получившего российское гражданство, по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 14:08
Политика
Путин призвал гарантировать технологический суверенитет
Президент РФ Владимир Путин призвал гарантировать технологический суверенитет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:14
Хоккей
Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.
Обновлено в 13:05
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Обновлено в 12:04
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Политика
Трамп пообещал усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter пообещал существенно усилить санкции против Ирана.
Обновлено в 10:46
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты
Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
Обновлено в 13:50
Кино
Умерла актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе ушла из жизни в Милане в 96 лет, сообщает в среду агентство ANSA, называя ее "последней дивой итальянского театра и кино".
Обновлено в 06:24
Общество
Самолет с 33 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву
Обновлено в 09:52
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Футбол
Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
Обновлено в 09:32
Политика
Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке
Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено в 03:58
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Авто
Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT
Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено в 11:50
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58