Руководство московского футбольного клуба "Динамо" подписало контракт с полузащитником Шарлем Каборе, сообщил заместитель генерального директора по спортивным вопросам столичной команды Роман Орещук. Каборе перешел в "Динамо" из "Краснодара", где играл с 2015 года.

Политика Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.

Футбол Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака» Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

Армия и оружие Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Футбол Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак» Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Политика Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 9,5 млн баррелей и на 5 июля составили 458,99 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Политика Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.

Гаджеты Nintendo презентовала портативную консоль Switch Lite Компания Nintendo анонсировала на официальном сайте выход новой портативной консоли, которая получила название Switch Lite.

Армия и оружие СБУ заявило о разоблачении шпиона с российским гражданством Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ), получившего российское гражданство, по подозрению в шпионаже.

Политика Путин призвал гарантировать технологический суверенитет Президент РФ Владимир Путин призвал гарантировать технологический суверенитет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.

Политика Трамп пообещал усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп в своем Twitter пообещал существенно усилить санкции против Ирана.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

Кино Умерла актриса Валентина Кортезе Итальянская актриса Валентина Кортезе ушла из жизни в Милане в 96 лет, сообщает в среду агентство ANSA, называя ее "последней дивой итальянского театра и кино".

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов» Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.

Политика Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.

Общество Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.

Авто Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.