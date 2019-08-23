Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в молодежном первенствеSport24.ru 09:00
В матче 7-го тура молодежного первенства России клубов РПЛ «Динамо» в гостях одержало победу над «Тамбовом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Единственный мяч на 75-й минуте забил Максим Данилин.
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