Футбол

«Динамо» победило «Тамбов» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:07

Тамбов — Динамо
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Московское "Динамо" обыграло "Тамбов" в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Тамбове, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Гол забил Максим Данилин (71-я минута).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» победило «Тамбов» в молодежном первенстве

Sport24.ru09:00

В молодёжном первенстве «Тамбов-М» уступил столичным динамовцам

Онлайн Тамбов.ру12:00

«Динамо» обыграло «Тамбов» в молодежном первенстве. Эта победа стала для москвичей четвертой подряд

Спорт-Экспресс09:04

«Динамо» победило «Тамбов» в матче молодежных команд

Матч ТВ09:12

«Динамо» победило «Тамбов» в матче молодежного первенства России

РИА Новости09:07

«Динамо» победило «Тамбов» в матче молодежных команд

Sportbox.RU09:12

«Динамо» обыграло «Тамбов» в матче молодёжного первенства

REGNUM08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Футбол

«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено в 16:39
Общество

Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»

Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
Обновлено в 10:22
Единоборства

Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье

Руководство Первого канала объявило, что будет вести трансляцию главного поединка вечера UFC 7 сентября.
Обновлено в 15:29
Политика

Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента

Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Lenovo A6 Note

Вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг опубликовал в социальной сети Weibo официальные изображения смартфона Lenovo A6 Note.
Обновлено в 10:30
Общество

Чемпион мира по игре на воображаемой гитаре определен в Финляндии

Обновлено в 21:31
Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

Обновлено в 17:45
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Футбол

Юрген Клопп: «У Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что у нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга нет недостатков.
Обновлено в 19:38
Политика

В США уже начали продавать футболки с Гренландией в составе США

Обновлено в 08:23
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Происшествия

Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы

Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

МАК готовит рекомендации безопасности в Жуковском после ЧП с А321

Межгосударственный авиационный комитет разработает ряд рекомендательных советов, направленных на улучшение безопасности полетов и орнитологической обстановки в районе аэропорта "Жуковский".
Обновлено в 21:50
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа операционной системы Android

Компания Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол

Российский клуб претендует на защитника «Милана»

Обновлено в 17:06
Происшествия

Двое взрослых и ребенок погибли из-за камнепада в Дагестане

Трое человек погибли в результате камнепада в Дагестане, один находится в коме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД республики.
Обновлено в 13:21
Технологии

Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»

В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
Обновлено в 11:30
Авто

Раскрыты характеристики нового Skoda Superb для России

Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Политика

Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

В Армии США заявили о стремлении к информационному доминированию

Глава командования Сухопутных войск США по подготовке личного состава и разработке доктрин генерал Пол Фанк заявил, что американская армия должна достичь «превосходства» в информационной сфере.
Обновлено в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное