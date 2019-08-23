Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:07
Московское "Динамо" обыграло "Тамбов" в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Тамбове, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Гол забил Максим Данилин (71-я минута).
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