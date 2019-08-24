Футбол
«Динамо» в гостях обыграло «Тамбов»LiveSport.ru 08:56
«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на «Мордовии Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
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