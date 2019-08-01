Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в СаранскеСоветский спорт 08:55
Динамо одержало победу над Тамбовом (2:0) в матче седьмого тура премьер-лиги на Мордовия Арене в Саранске. На 41-й минуте счет в матче открыл немец Максимилиан Филипп, забивший ударом из-за пределов штрафной с передачи бразильца Жоаозиньо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Космос
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нашел потенциального сменщика для Де Хеа
По информации СМИ, скауты «красных дьяволо» ездили в Загреб просматривать 24-летнего футболиста, который не пропустил от «Русенборга» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0). Английские журналисты утверждают, что «МЮ» рассматривает Ливаковича как вратаря номер 1 в случае ухода Давида-Де Хеа.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Обновлено в 11:31
Авто
Lada Vesta получила долгожданную доработку дверей
Ранее руководство «АвтоВАЗа» сообщало о том, что перед полноценным рестайлингом Lada Vesta получит промежуточное обновление, которое будет призвано исправить некоторые небольшие недоработки этой модели, о которых сообщили в ходе эксплуатации её владельцы.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны
В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Культура
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Второй год подряд американская киноактриса Скарлетт Йоханссон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.
Обновлено вчера в 20:06
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 08:16
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено вчера в 17:45
Единоборства
Украинец Александр Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединок против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, о чем он сам заявил во время трансляции в Instagram.
Обновлено в 10:59
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем
Российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем. Об этом 23 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 07:06
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Незрячую уфимку с собакой-поводырем не пустили в автобус
Водитель уфимского автобуса отказался везти незрячую женщину с собакой-поводырем, обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Политика
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.
Обновлено в 12:46
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В степи под Астраханью потерялся португалец
В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Роспотребнадзор возбудил дело из-за недопуска пассажирки на рейс
Ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании, сотрудники которой не допустили пассажирку на рейс, следующий из Москвы в Чебоксары.
Обновлено в 05:22