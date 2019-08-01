Динамо одержало победу над Тамбовом (2:0) в матче седьмого тура премьер-лиги на Мордовия Арене в Саранске. На 41-й минуте счет в матче открыл немец Максимилиан Филипп, забивший ударом из-за пределов штрафной с передачи бразильца Жоаозиньо.

Космос Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.

Футбол «Манчестер Юнайтед» нашел потенциального сменщика для Де Хеа По информации СМИ, скауты «красных дьяволо» ездили в Загреб просматривать 24-летнего футболиста, который не пропустил от «Русенборга» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0). Английские журналисты утверждают, что «МЮ» рассматривает Ливаковича как вратаря номер 1 в случае ухода Давида-Де Хеа.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Авто Lada Vesta получила долгожданную доработку дверей Ранее руководство «АвтоВАЗа» сообщало о том, что перед полноценным рестайлингом Lada Vesta получит промежуточное обновление, которое будет призвано исправить некоторые небольшие недоработки этой модели, о которых сообщили в ходе эксплуатации её владельцы.

Происшествия В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Происшествия Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Культура Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис Второй год подряд американская киноактриса Скарлетт Йоханссон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.

Единоборства Украинец Александр Усик отказался боксировать с россиянами Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединок против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, о чем он сам заявил во время трансляции в Instagram.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Единоборства Ковалёв и Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем Российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем. Об этом 23 августа сообщает «Чемпионат».

Политика США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич» Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Происшествия Незрячую уфимку с собакой-поводырем не пустили в автобус Водитель уфимского автобуса отказался везти незрячую женщину с собакой-поводырем, обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура.

Шоу-бизнес Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.

Политика Савченко заявила об украинизации России Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Общество В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".

Политика В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Происшествия В степи под Астраханью потерялся португалец В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.