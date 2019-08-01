Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в СаранскеСоветский спорт 08:55
Динамо одержало победу над Тамбовом (2:0) в матче седьмого тура премьер-лиги на Мордовия Арене в Саранске. На 41-й минуте счет в матче открыл немец Максимилиан Филипп, забивший ударом из-за пределов штрафной с передачи бразильца Жоаозиньо.
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