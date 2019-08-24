Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» благодаря очередному голу ФилиппаSport24.ru 08:55
В матче 7-го тура РПЛ на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске московское «Динамо» одержало победу над «Тамбовом» — 2:0. На 41-й минуте счет открыл Максимилиан Филипп, забивший во второй игре подряд за бело-голубых. На 80-й минуте Кирилл Панченко установил окончательный результат.
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