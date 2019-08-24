Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» благодаря голам Филиппа и ПанченкоМатч ТВ 08:53
Финальную точку поставил нападающий Кирилл Панченко, на 75-й минуте заменивший Филиппа. Коллектив Дмитрия Хохлова прервал серию из трех встреч без побед и поднялся на 9-е место с 8 очками. «Тамбов» потерпел пятое поражение в сезоне, оставшись на 14-й строчке.
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