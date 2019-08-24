Футбол

«Динамо» победило «Тамбов» благодаря голам Филиппа и ПанченкоМатч ТВ 08:53

Финальную точку поставил нападающий Кирилл Панченко, на 75-й минуте заменивший Филиппа. Коллектив Дмитрия Хохлова прервал серию из трех встреч без побед и поднялся на 9-е место с 8 очками. «Тамбов» потерпел пятое поражение в сезоне, оставшись на 14-й строчке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РПЛ. «Тамбов» - «Динамо» / Обзор матча

Sports.ru12:08

Любимец Саранска стал героем матча «Тамбов» — «Динамо»

Столица С10:30

Старого «Динамо» уже нет, нового — еще нет

Спорт-Экспресс11:25

«Тамбов» — «Динамо» — 0:2, грубая ошибка Шелии, голы Филиппа и Панченко

Чемпионат09:15

Как «Динамо» дожало «Тамбов»: все голы матча седьмого тура. ВИДЕО

Sport.ru08:59

Филипп назван лучшим игроком матча «Тамбов» — «Динамо»

Матч ТВ08:58

Мощный гол Филиппа и ошибка Шелии: видеообзор матча «Тамбов» - «Динамо»

Евро-футбол.ру10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Хоккей

«Спартак» уступил «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл столичному "Динамо" со счетом 1:4 в матче второго тура предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.
Обновлено в 14:35
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

«Эра» начала разработку оружия на новых физических принципах

Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".
Обновлено в 08:26
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Общество

В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек

Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину знакомства

24 августа Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину со дня знакомства.
Обновлено в 08:09
Культура

Актера Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 07:50
Политика

Шойгу передал Молдавии боевые знамена и документы времен войны

Обновлено в 12:57
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Политика

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Культура

На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России

На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено в 05:36
Наука

Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей

Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

Специалисты рассказали, о каких болезнях может указывать горечь во рту

Специалисты рассказали о проблемах со здоровьем, о которых указывает регулярная горечь во рту.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Росгвардейцев захотели лишить анонимности

В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Здоровье

Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма «Леди и бродяга»

На официальном YouTube-канале студи Disney опубликован первый трейлер нового фильма «Леди и бродяга».
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика

Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского

Обновлено в 11:07
Происшествия

Лодка перевернулась на Волге под Саратовом

Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Авто

Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть

Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное