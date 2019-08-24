Футбол
РПЛ. Голы Филиппа и Панченко принесли «Динамо» победу над «Тамбовом»Бомбардир.ру 08:54
В седьмом туре РПЛ встретились «Тамбов» и «Динамо». Москвичи всухую победили, решающий гол забил немец Максимилиан Филипп. Еще один мяч на счету Кирилла Панченко.
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