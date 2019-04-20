Футбол
«Динамо» победило «Крылья Советов»Свободная Пресса 11:34
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Артур Юсупов
|17′
Абдул Азиз Тетте
|21′
|35′
Мохаммед Рабиу
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
|59′
Кирилл Панченко
|66′
|68′
Рамиль Шейдаев
Сергей Корниленко
|74′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
|78′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Артур Юсупов
Самба Соу
|79′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Рыков
|79′
Кирилл Панченко
|90′
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
27
Соу
4
Рыков
22
Жоаозиньо
7
Марков
8
Панченко
1
Рыжиков
49
Шишкин
18
Рохель
5
Самарджич
39
Денисов
99
Канунников
31
Ткачук
28
Антон
40
Тимофеев
70
Зиньковский
8
Корниленко
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов». Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Хохлова смогли обойти самарцев в турнирной таблице и покинуть зону стыковых матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Общество
Кому новое полнолуние принесет любовь и деньги, раскрыли астрологи
Астрологи пояснили, как положение светил отразится на каждом знаке зодиака. Сегодня ночью будет очередное полнолуние.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Футбол
Футболисты «Зенита» и «Краснодара» устроили потасовку во время матча
В ходе 24 тура российской премьер-лиги по футболу между игроками «Зенита» и «Краснодара» произошла потасовка.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Футбол
Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).
Обновлено в 16:56
Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Обновлено в 17:58
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами
Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе
Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.
Обновлено в 04:49
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу
18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериале
Московский «Локомотив» анонсировал матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в стиле сериала «Молодой папа».
Обновлено в 09:31