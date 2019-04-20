Футбол

«Динамо» победило «Крылья Советов»Свободная Пресса 11:34

Динамо — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Артур Юсупов
17′
Абдул Азиз Тетте
21′
35′
Мохаммед Рабиу
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
59′
Кирилл Панченко
66′
68′
Рамиль Шейдаев
Сергей Корниленко
74′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
78′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Артур Юсупов
Самба Соу
79′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Рыков
79′
Кирилл Панченко
90′
В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов». Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Хохлова смогли обойти самарцев в турнирной таблице и покинуть зону стыковых матчей.
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