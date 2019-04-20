Футбол
«Динамо» победило «Крылья Советов»Свободная Пресса 11:34
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Артур Юсупов
|17′
Абдул Азиз Тетте
|21′
|35′
Мохаммед Рабиу
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
|59′
Кирилл Панченко
|66′
|68′
Рамиль Шейдаев
Сергей Корниленко
|74′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
|78′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Артур Юсупов
Самба Соу
|79′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Рыков
|79′
Кирилл Панченко
|90′
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
27
Соу
4
Рыков
22
Жоаозиньо
7
Марков
8
Панченко
1
Рыжиков
49
Шишкин
18
Рохель
5
Самарджич
39
Денисов
99
Канунников
31
Ткачук
28
Антон
40
Тимофеев
70
Зиньковский
8
Корниленко
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов». Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Хохлова смогли обойти самарцев в турнирной таблице и покинуть зону стыковых матчей.
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