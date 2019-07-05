Футбол
«Динамо» победил чешский «Слован» в контрольном матчеРИА Новости 14:02
Футболисты московского "Динамо" переиграли чешский "Слован" (Либерец) в товарищеском матче на сборе в Австрии. Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды, единственный гол на 54-й минуте забил новобранец "бело-голубых" Себастьян Шиманьский.
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