Футбол

«Динамо» планирует приобрести хавбека «Урала»Soccer.ru 11:38

Руководство "Динамо" планирует усилить состав команды полузащитником «Урала» Отманом Эль-Кабиром. Сумма трансфера 27-летнего хавбека может составить 2,5 млн евро.
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Эль-Кабир перейдет в «Динамо»

Нева Спорт12:06

«Чемпионат»: хавбек «Урала» Эль-Кабир близок к переходу в «Динамо» за 2,5 млн евро

Sports.ru11:32

СМИ: Эль-Кабир близок к переходу в «Динамо» за 2,5 миллиона евро

Матч ТВ12:04

«Динамо» планирует приобрести хавбека «Урала»

Soccer.ru11:38

«Динамо» близко к покупке у «Урала» Эль-Кабира за € 2,5 млн

Чемпионат11:02

«Чемпионата»: Эль Кабир близок к переходу из «Урала» в «Динамо» за 2,5 миллиона

Бомбардир.ру11:54

СМИ: Эль-Кабир близок к переходу в «Динамо» за 2,5 миллиона евро

Sportbox.RU12:04
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика

На Порошенко подадут заявление об отмывании денег

Украинский юрист Андрей Портнов анонсировал подачу заявления в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи

Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Кино

Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра»

В ролике звучит песня Антохи MC «Это лето», под которую танцуют Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Обновлено в 07:34
Экономика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Происшествия

«Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы

Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.
Обновлено в 11:04
Авто

За пять лет новые машины в России подорожали на 60%

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео

Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Российские туристы, попавшие в ДТП в Италии, застрахованы в Ингосстрахе

Среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Италии, 19 человек были застрахованы в компании "Ингосстрах" по программе страхования путешествующих.
Обновлено в 10:56
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Москве прошли переговоры представителей Минобороны России и Германии

Начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Александр Кшимовский обсудил в Москве со своим немецким коллегой Гезом фон Гайром отношения Россия-НАТО, также они обменялись оценками ситуации в области контроля над вооружениями, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 11:59
Экономика

Продажи новостроек в США в апреле снизились на 7%

При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 5,9 месяца по сравнению с 5,6 месяца в марте.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Пермском крае нашли тело следователя СКР

Сотрудник следственного комитета совершил самоубийство, сообщает ИА «Местное время». Тело следователя обнаружили в его квартире в Лысьве.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате

Обновлено в 09:00
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Президент Конго рассказал об особом характере отношений с Россией

Особый характер отношений России и Конго основан на постоянном политическом диалоге, а, благодаря воле глав государств, сотрудничество двух стран было выведено на новый уровень, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Хоккей

Россия — США 4:3 (3-й период)

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Общество

В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
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