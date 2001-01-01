Футбол
«Динамо» планирует приобрести хавбека «Урала»Soccer.ru 11:38
Руководство "Динамо" планирует усилить состав команды полузащитником «Урала» Отманом Эль-Кабиром. Сумма трансфера 27-летнего хавбека может составить 2,5 млн евро.
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Политика
На Порошенко подадут заявление об отмывании денег
Украинский юрист Андрей Портнов анонсировал подачу заявления в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи
Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Кино
Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра»
В ролике звучит песня Антохи MC «Это лето», под которую танцуют Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Экономика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия
«Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы
Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.
Обновлено в 11:04
Авто
За пять лет новые машины в России подорожали на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Российские туристы, попавшие в ДТП в Италии, застрахованы в Ингосстрахе
Среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Италии, 19 человек были застрахованы в компании "Ингосстрах" по программе страхования путешествующих.
Обновлено в 10:56
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Москве прошли переговоры представителей Минобороны России и Германии
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Александр Кшимовский обсудил в Москве со своим немецким коллегой Гезом фон Гайром отношения Россия-НАТО, также они обменялись оценками ситуации в области контроля над вооружениями, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 11:59
Экономика
Продажи новостроек в США в апреле снизились на 7%
При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 5,9 месяца по сравнению с 5,6 месяца в марте.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Пермском крае нашли тело следователя СКР
Сотрудник следственного комитета совершил самоубийство, сообщает ИА «Местное время». Тело следователя обнаружили в его квартире в Лысьве.
Обновлено в 11:30
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Президент Конго рассказал об особом характере отношений с Россией
Особый характер отношений России и Конго основан на постоянном политическом диалоге, а, благодаря воле глав государств, сотрудничество двух стран было выведено на новый уровень, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Россия — США 4:3 (3-й период)
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Общество
В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере
В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят
По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26