Футбол

«Динамо» перед «Спартаком»: уже с Нжи, но пока без ФилиппаСпорт-Экспресс 01 августа в 17:10

Спартак — Динамо
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
"Спартак" продает на десятки миллионов, "Динамо" – на 700 тысяч евро. Впрочем, для бело-голубых и это достижение, учитывая, что Самба Соу пришел на правах свободного агента из последней турецкой команды.
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