Футбол
«Динамо» перед «Спартаком»: уже с Нжи, но пока без ФилиппаСпорт-Экспресс 01 августа в 17:10
"Спартак" продает на десятки миллионов, "Динамо" – на 700 тысяч евро. Впрочем, для бело-голубых и это достижение, учитывая, что Самба Соу пришел на правах свободного агента из последней турецкой команды.
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Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Авто
Toyota им не нужна: какие машины угоняют в США
Российский рейтинг самых популярных среди угонщиков автомобилей, опубликованный вчера страховыми компаниями, возглавили внедорожники Toyota и Lexus.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Культура
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
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В центре Москвы начинается акция за свободные выборы
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Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено 01 августа в 14:23
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
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Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
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Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
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Армия и оружие
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Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Футбол
«Барселона» потратит деньги с продажи Малкома на покупку Фирпо
Руководство «Барселоны» определилось с игроком, которого клуб попытается приобрести после продажи полузащитника Малкома в «Зенит».
Обновлено в 00:18
Футбол
Зобнин назвал матч с «Динамо» ключевым для «Спартака»
Полузащитник Спартака Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ, в котором его команда встретится в московском дерби с Динамо.
Обновлено в 03:58
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
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Doom 3 исполнилось 15 лет. Из ада в чистилище
Обновлено в 06:00
Футбол
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович был наказан за симуляцию в матче против «Портленд Тимберс» (0:4). На 50-й минуте Ибрагимович упал в штрафной соперника после борьбы с защитником.
Обновлено в 04:25
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный отказался переходить в «Сочи»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи», так как в руководстве дебютанта РПЛ работают люди, с которыми футболист знаком по «Тосно».
Обновлено в 06:16
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В России стартовали Армейские международные игры
Армейские международные игры в 2019 году станут пятым подобным соревнованием, которое состоится на территории 10 стран.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Кино
Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды»
Обновлено в 01:48
Происшествия
При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек
Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Кино
Американский актер Киану Ривз сменил имидж
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