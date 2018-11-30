Футбол

«Динамо» отыгралось в матче с «Рубином» после автогола
News.ru
13:56

Рубин — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
19′
Владимир Рыков
Иван Темников
25′
Алексей Козлов
30′
Иван Темников
Сердар Азмун
52′
64′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Евгений Луценко
69′
Владимир Гранат
72′
77′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Сердар Азмун
Дмитрий Полоз
84′
86′
Вячеслав Грулев
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
90′+1′
Московское «Динамо» не сумело вырвать победу у казанского «Рубина» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась ничейным счётом 1:1. Оба мяча принадлежат москвичам. На 70-й минуте нападающий Евгений Луценко забил автогол.
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