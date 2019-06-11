Футбол

«Динамо» отправляется на сбор в АвстриюSoccer.ru 02:09

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Пресс-служба "Динамо" объявила состав команды на летний сбор, который пройдет в Австрии.
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«Динамо» отправилось на сбор в Австрию

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