Футбол
«Динамо» отправилось в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» без РаушаРИА Новости 13:20
Защитник сборной России Константин Рауш не вошел в число футболистов московского "Динамо", которые отправились в Санкт-Петербург на матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщается в официальном микроблоге столичного клуба в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено в 09:30
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы
Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Общество
Заплатить за вывоз ТБО можно в офисе оператора, банке или мобильном приложении в Магаданской области
Магаданцам предлагают множество способов оплаты квитанций за вывоз ТБО, в том числе с помощью сервисов Сбербанка.
Обновлено в 16:00
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Происшествия
МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа
МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:46
Хоккей
Рирден: верю, что игроки «Вашингтона» покажут лучшую игру за серию
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».
Обновлено в 16:41
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 20:00
Политика
США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Общество
Дом офицеров в Чите опроверг отказ дать рояль пианистам мирового уровня
По словам читинки, Дом офицеров отказался предоставить рояль из-за «какой-то бумажки».
Обновлено в 20:47
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Происшествия
СК показал последствия пожаров в Забайкалье
Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Здоровье
Выяснилось, как наживаются на детсадовцах
Россельхознадзор выяснил, что в четырех детских садах Владивостока воспитанников кормили фальсифицированной продукцией, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 20:20
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Культура
Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский
Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 20:15
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть
Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Политика
МИД Литвы потребовал запретить Лепсу въезд в страну
Министерство иностранных дел Литвы обратилось к правоохранителям с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:47
Общество
Федеральные власти оценили реализацию нацпроектов в Коми
В течение дня делегаты успели посетить ряд объектов культуры, образования, здравоохранения и бизнеса, а также оценили городскую инфраструктуру.
Обновлено в 14:36