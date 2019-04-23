Футбол
«Динамо» отправилось в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» без РаушаРИА Новости 13:20
Защитник сборной России Константин Рауш не вошел в число футболистов московского "Динамо", которые отправились в Санкт-Петербург на матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщается в официальном микроблоге столичного клуба в Twitter.
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