Футбол

«Динамо» отправилось в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» без РаушаРИА Новости 13:20

Зенит — Динамо
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Защитник сборной России Константин Рауш не вошел в число футболистов московского "Динамо", которые отправились в Санкт-Петербург на матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщается в официальном микроблоге столичного клуба в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рауш не поможет «Динамо» в матче с «Зенитом»

Чемпионат14:15

Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»

Советский спорт14:08

«Динамо» отправилось в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» без Рауша

РИА Новости13:20

«Динамо» приехало на матч с «Зенитом» без Рауша

Sportbox.RU13:55

«Динамо» не включило Рауша в заявку на матч с «Зенитом»

Sport24.ru13:39

«Динамо» приехало на матч с «Зенитом» без Рауша

Матч ТВ13:55

О поражениях «Краснодара» и «Динамо»

Московский Комсомолец11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика

Путин встретится с Си Цзиньпином в Пекине 26 апреля

Президент России Владимир Путин 26 апреля встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, они проведут переговоры.
Обновлено в 09:21
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Космос

Землетрясение впервые зафиксировали на Марсе

Французский сейсмометр SEIS впервые зафиксировал землетрясение на Марсе, об этом сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 16:12
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
Политика

МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу

Министерство иностранных дел России отреагировало на введение США очередных санкций в отношении Ирана, которыми они пытаются со 2 мая запретить закупку иранской нефти.
Обновлено в 15:57
Технологии

«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%

Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Происшествия

По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски

Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия

СК показал последствия пожаров в Забайкалье

Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Политика

Хиллари Клинтон заявила, что доклад Мюллера «еще не конец»

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера - «еще не конец», сообщает Time.
Обновлено в 15:58
Космос

Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т

Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Космос

Для космических кораблей создан огнетушитель, всасывающий пламя

Новый огнетушитель поможет потушить пожар там, где традиционные методы неэффективны или опасны: на космических станциях, в операционных и так далее.
Обновлено в 09:19
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено в 15:57
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Футбол

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:53
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость

Обновлено в 05:29
Общество

В США беспилотникам разрешили доставлять посылки

Разрешение на доставку посылок беспилотниками на территории США получила компания Wing.
Обновлено в 14:27
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Обновлено в 03:48
Здоровье

В России предложили отказаться от бесплатных абортов

Участники мероприятия предложили также внести в перечень критериев для оценки эффективности работы органов региональной власти показатель снижения числа абортов.
Обновлено в 05:46
Хоккей

Экс-скаут «Салавата» продолжит работу в «Авангарде»

Бывший скаут «Салавата Юлаева» Вячеслав Ренев продолжит свою карьеру в «Авангарде».
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Рауш
Российский футболист
Российский футболист немецкого происхождения, защитник московского «Динамо» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное