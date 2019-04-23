«Динамо» не включило Рауша в заявку на матч с «Зенитом»Sport24.ru 13:39

Вне заявки «Динамо» оказался защитник Константин Рауш. В текущем сезоне Рауш провел в РПЛ 16 матчей, однако с 6 апреля в составе команды он не появлялся. Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 24 апреля.

«Динамо» не включило Рауша в заявку на матч с «Зенитом»

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