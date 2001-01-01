«Динамо» отправилось на сборы в ВенуСпорт-Экспресс 02:06

Официальный Твиттер "Динамо" сообщает, что футболисты и тренерский штаб команды отправился на сбор в Вену.

«Динамо» отправилось на сборы в Вену

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