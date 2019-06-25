Футбол
«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолетаРИА Новости 03:48
Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба. "Динамо" во вторник должно было вылететь в Вену на предсезонный сбор.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
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Обновлено в 07:24
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Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
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Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам
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Обновлено в 05:27
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Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
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Обновлено в 07:29
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Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
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Ульяновский автозавод решил оригинальным образом отметить 45-летие легендарной экспедиции на Эльбрус, когда три серийных УАЗ-469Б покорили высоту 4 200 метров над уровнем моря.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Минобороны подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии
Министерство обороны сообщило, что соединения и воинские части 41-й армии, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и в Туве, подняты по тревоге.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
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Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Хоккей
Томаш Гика перешел из «Вегаса» в «Трактор»
Экс-нападающий "Вегаса" Томаш Гика стал игроком "Трактора", информирует официальный сайт челябинского клуба.
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Игры
Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa
В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
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Обновлено вчера в 12:23
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Политика
Эрдоган заявил о поставках российских С-400 с июля
Обновлено в 06:06
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
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В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина
В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
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Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
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Обновлено в 05:05
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Обновлено в 05:24
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Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
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Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
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Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
Обновлено в 07:02
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В курганской колбасе нашли антибиотики
Специалисты Россельхознадзора нашли антибиотики в вареной колбасе местного мясокомбината.В ходе проверки, проведенной в мясоперерабатывающем цехе города Кургана, были найдены антибиотики.
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