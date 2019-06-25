Футбол

«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолетаРИА Новости 03:48

Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба. "Динамо" во вторник должно было вылететь в Вену на предсезонный сбор.
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«Динамо» вылетело на сбор с задержкой в 2,5 часа из-за проблем с самолётом

Чемпионат07:13

Вылет «Динамо» на сбор был задержан на 2,5 часа из-за неполадок с самолетом

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Евро-футбол.ру03:03

СМИ: «Динамо» не может вылететь в Австрию из-за неисправности самолета

Sportbox.RU03:46

«Динамо» вылетело на сбор в Австрию с задержкой в 2,5 часа из-за проблем с самолетом

ТАСС03:42
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