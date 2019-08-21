Футбол

«Динамо» отдаст двух футболистов «Оренбургу»Soccer.ru вчера в 14:05

Согласно информации источника, литовский нападающий Федор Черных и российский полузащитник Владимир Москвичев отправятся в "Оренбург". Стороны уже согласовали все детали аренды двух футболистов. Соглашение будет рассчитано на один сезон.
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«Оренбург» арендовал двоих футболистов «Динамо»

Sport24.ru07:37

«Динамо» отдаст двух футболистов «Оренбургу»

Soccer.ruвчера в 14:05

«Динамо» отдало в аренду «Оренбургу» двух своих полузащитников

Спорт-Экспресс07:51

«Оренбург» арендовал двух игроков «Динамо»

Матч ТВ07:46

Два футболиста «Динамо» перешли в «Оренбург»

Чемпионат07:19

«Динамо» отдало Черных и Москвичева в аренду в «Оренбург»

Sports.ru07:54

«Оренбург» арендует двух игроков «Динамо»

Metaratingsвчера в 12:31
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:17, Ашберн
Общество

В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
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Ранее Захарова оценила возможность возвращения России в G8.
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Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Обновлено в 04:54
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
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Общество

В онкоцентре имени Блохина объяснили приказ об оптимизации учреждения

В пресс-службе НМИЦ РБК объяснили, что речь идет не о сокращении действующих сотрудников, а о сокращении 709,5 вакантной ставки.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Барселона» подготовилась к презентации Неймара

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Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
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Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Поезд задавил девушку в Подмосковье

На станции Львовская Курского направления Московской железной дороги пассажирский поезд дальнего следования задавил девушку, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ЦФО.
Обновлено в 09:42
Политика

ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику

Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Футбол

Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в Португалию

Болельщик московского «Спартака» Олег Семёнов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
Обновлено в 08:18
Общество

Рыжий из «Иванушек» открыл в Сочи памятник себе

Сочи - родной город для рыжего из "Иванушек", и участники группы на церемонии открытия фотографировались с фанатами и раздавали автографы.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Космос

Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад

Обновлено вчера в 03:39
Политика

Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа

Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
Происшествия

На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян

Дипломат уточнил, что захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Баскетбол

Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира

Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Происшествия

Девочка из России впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено в 02:02
Политика

В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты Олега Аршбы

МВД Абхазии расследует обстоятельства обстрела в среду ночью в Гудаутском районе штаба кандидата в президенты республики Олега Аршбы.
Обновлено в 08:33
Политика

Макрон опубликовал пост на русском после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон разместил у себя в Facebook русскоязычный пост.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье

Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам

Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
Обновлено в 04:14
Футбол

Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»

В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60.
Обновлено в 10:12
Транспорт

Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Экономика

Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Вопрос увеличения размера региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров намерено обсудить на следующей неделе правительство Москвы.
Обновлено в 10:12
Экономика

Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России

Экономический ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составил семь миллиардов рублей.
Обновлено в 10:10
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Фёдор Иванович Черных
Литовский футболист
Литовский футболист, крайний полузащитник и центральный нападающий, выступающий за московское «Динамо» и сборную Литвы.
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