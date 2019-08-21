Футбол
«Динамо» отдаст двух футболистов «Оренбургу»Soccer.ru вчера в 14:05
Согласно информации источника, литовский нападающий Федор Черных и российский полузащитник Владимир Москвичев отправятся в "Оренбург". Стороны уже согласовали все детали аренды двух футболистов. Соглашение будет рассчитано на один сезон.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:17, Ашберн
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
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Политика
Представитель ФРГ прокомментировал возможность возвращения России в G8
Ранее Захарова оценила возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 02:48
Общество
В онкоцентре имени Блохина объяснили приказ об оптимизации учреждения
В пресс-службе НМИЦ РБК объяснили, что речь идет не о сокращении действующих сотрудников, а о сокращении 709,5 вакантной ставки.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Барселона» подготовилась к презентации Неймара
Обновлено в 00:14
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Поезд задавил девушку в Подмосковье
На станции Львовская Курского направления Московской железной дороги пассажирский поезд дальнего следования задавил девушку, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ЦФО.
Обновлено в 09:42
Политика
ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику
Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Футбол
Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в Португалию
Болельщик московского «Спартака» Олег Семёнов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
Обновлено в 08:18
Общество
Рыжий из «Иванушек» открыл в Сочи памятник себе
Сочи - родной город для рыжего из "Иванушек", и участники группы на церемонии открытия фотографировались с фанатами и раздавали автографы.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Космос
Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа
Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян
Дипломат уточнил, что захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Баскетбол
Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира
Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Политика
В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты Олега Аршбы
МВД Абхазии расследует обстоятельства обстрела в среду ночью в Гудаутском районе штаба кандидата в президенты республики Олега Аршбы.
Обновлено в 08:33
Политика
Макрон опубликовал пост на русском после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон разместил у себя в Facebook русскоязычный пост.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам
Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
Обновлено в 04:14
Футбол
Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»
В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Экономика
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
Вопрос увеличения размера региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров намерено обсудить на следующей неделе правительство Москвы.
Обновлено в 10:12
Экономика
Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России
Экономический ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составил семь миллиардов рублей.
Обновлено в 10:10