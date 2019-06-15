Футбол

«Динамо» определилось с двумя спарринг-партнерами на сборе в СловенииBookmaker-ratings.ru 10:21

Стали известны соперники московского «Динамо» на первом тренировочном сборе в Словении. Ими станут местные «Алюминий» и «Рудар».
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Третий новичок «Динамо» в летнее трансферное окно прибыл на сбор в Австрию

Sport24.ru09:11

«Динамо» определилось с двумя спарринг-партнерами на сборе в Словении

Bookmaker-ratings.ru10:21

Стали известны соперники «Динамо» на сборе в Словении

Матч ТВ09:45

Стали известны соперники «Динамо» на сборе в Словении

Sportbox.RU09:45

Футболисты «Динамо» сыграют со словенским клубами на предсезонном сборе

РИА Новости09:02

Калинин присоединился к «Динамо» на сборах

Спорт-Экспресс07:23
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Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
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Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Общество

Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Алибасов не может понять, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа

Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье

Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем

Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание

Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:02
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве

Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Политика

Противников гей-парада задержали в Грузии

Обновлено в 09:52
Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
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Глушаков прошел медосмотр в «Спартаке»

Обновлено в 09:30
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Российский, ранее украинский футболист, защитник клуба «Рубин». В 2014 году получил российский паспорт.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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